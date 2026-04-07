В Ростовской области легковушка врезалась в дерево, погибла пенсионерка

В Пролетарском районе пенсионерка на пассажирском сидении «семерки» погибла при столкновении машины с деревом.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 7 апреля, в Ростовской области в смертельном ДТП погибла пенсионерка. Об этом сообщают в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.

Уточняется, что авария случилась в 12:57 в Пролетарском районе. Трагедия произошла в хуторе Мокрая Ельмута на улице Городовикова.

— За рулем автомобиля «ЛАДА 210740» находился 53-летний водитель. По предварительным данным, он не выбрал безопасную скорость. Машина съехала с дороги вправо и врезалась в дерево, — прокомментировали в Госавтоинспекции региона.

В результате ДТП 61-летняя пассажирка «семерки» скончалась на месте происшествия.

— На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства смертельной аварии, — добавили в ведомстве.

В региональной ГАИ напоминают водителям соблюдать безопасную дистанцию, не отвлекаться за рулем и не превышать скорость.

