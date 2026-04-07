Найдено тело одного пропавших на Оленьевском заливе Волги рыбаков

Спасатели-водолазы продолжают прочесывать акваторию притока Волги — реки Оленья.

В Дубовском районе водолазы обнаружили тело одного из двух пропавших рыбаков, сообщает Служба спасения Волгограда.

В поисках второго пропавшего мужчины спасатели исследуют акваторию реки Оленья, которая является притоком Волги. Также окрестности того места, где была найдена машина пропавших и лодочный прицеп прочесывают местные жители совместно с сотрудниками полиции.

Тревогу забила супруга одного из пострадавших, сообщившая, что ее муж вместе с приятелем еще 6 апреля уехали на рыбалку на Волгоградское водохранилище и не вернулись. Проверяя информацию, стражи порядка обнаружили на берегу Оленьевского залива Волги их технику. После этого они расширили радиус поисков привлекли специалистов службы спаснения.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, что добровольцы поискового отряда в первый месяц нашли живыми 18 из 33 пропавших в регионе.