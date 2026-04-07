Руководитель подразделения СКЖД в Ростовской области осужден за хищение бюджета

Руководитель структурного подразделения на железной дороге в Ростовской области был осужден за хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщили в Управлении ФСБ по Донскому региону.
Под следствие попал начальник Северо-Кавказской дирекции по капитальному строительству. Это подразделение входит в структуру ОАО «РЖД». Оперативники ФСБ доказали его причастность к злоупотреблению полномочиями.
— Из-за его действий похитили бюджетные деньги. Средства выделяли на строительно-монтажные работы, — объяснили в ФСБ. — Речь идет об объекте «Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги. 1 этап». Также пострадали другие объекты в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».
Материалы оперативников передали в Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Против руководителя подразделения возбудили уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ — «Злоупотребление должностными полномочиями».
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону признал его виновным. Наказание — три года лишения свободы условно. Кроме того, суд запретил ему заниматься строительством и эксплуатацией железнодорожных объектов на два года. Приговор уже вступил в законную силу.
