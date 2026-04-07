Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Руководитель подразделения СКЖД в Ростовской области осужден за хищение бюджета

За злоупотребление должностными полномочиями начальник получил три года условно.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель структурного подразделения на железной дороге в Ростовской области был осужден за хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщили в Управлении ФСБ по Донскому региону.

Под следствие попал начальник Северо-Кавказской дирекции по капитальному строительству. Это подразделение входит в структуру ОАО «РЖД». Оперативники ФСБ доказали его причастность к злоупотреблению полномочиями.

— Из-за его действий похитили бюджетные деньги. Средства выделяли на строительно-монтажные работы, — объяснили в ФСБ. — Речь идет об объекте «Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги. 1 этап». Также пострадали другие объекты в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Материалы оперативников передали в Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Против руководителя подразделения возбудили уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ — «Злоупотребление должностными полномочиями».

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону признал его виновным. Наказание — три года лишения свободы условно. Кроме того, суд запретил ему заниматься строительством и эксплуатацией железнодорожных объектов на два года. Приговор уже вступил в законную силу.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.