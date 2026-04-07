СК Дагестана завёл дело о халатности после гибели людей при наводнении

Дело заведено по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух или более лиц). Несмотря на введённый режим ЧС в ряде муниципальных образований, чиновники, отвечавшие за ограничение движения на опасных участках, не приняли необходимых мер — в частности, не организовали перекрытие дорог. Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии и должностных лиц, подлежащих привлечению к ответственности.