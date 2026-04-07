СК Дагестана завёл дело о халатности после гибели людей при наводнении

В Дагестане возбуждено уголовное дело о халатности, повлёкшей гибель людей из-за паводка. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по республике.

Источник: Life.ru

Дело заведено по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух или более лиц). Несмотря на введённый режим ЧС в ряде муниципальных образований, чиновники, отвечавшие за ограничение движения на опасных участках, не приняли необходимых мер — в частности, не организовали перекрытие дорог. Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии и должностных лиц, подлежащих привлечению к ответственности.

Напомним, с конца с марта над Дагестаном идут проливные дожди, которые спровоцировали мощнейший паводок, до сих пор бушующий на территории республики. Жертвами стихии стали уже шесть человек. В настоящее время до 1,5 миллиона человек остаются в зоне ЧС.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.