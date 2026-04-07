В Дагестане семья из семи человек чудом спалась во время потопа благодаря внуку

В Дагестане семья из семи человек смогла спастись во время наводнения.
Ночью в посёлке Мамедкала молодой человек по имени Осман вышел на улицу за песком, чтобы попытаться остановить поступающую к дому воду. В этот момент все члены семьи спали, однако он заметил, что уровень воды уже поднялся примерно на два метра, после чего начал будить родственников.
На спасение у семьи оставались считаные минуты: Осман взял на руки свою 86-летнюю бабушку и перенёс её на второй этаж дома. Остальные члены семьи вместе с соседкой смогли выбраться самостоятельно, однако вода продолжала прибывать. В результате восемь человек поднялись на крышу, где находились около трёх часов в ожидании помощи.
Позже людей эвакуировали волонтёры и знакомые с использованием канатов и техники. После происшествия семья лишилась жилья — многие дома в регионе оказались разрушены или серьёзно повреждены. Кроме того, в ряде сёл отсутствуют электричество и связь, из-за чего местные жители не могут обратиться за помощью к волонтёрам.
Ранее сообщалось, что в Дагестане последствия сильных осадков и схода селевых потоков привели к серьёзным нарушениям транспортной инфраструктуры. Из-за природных процессов осложнено движение на десятках участков дорог. Ограничения затронули 27 отрезков автотрасс, включая федеральную дорогу Р-217 «Кавказ», имеющую ключевое значение для региона.
