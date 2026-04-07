Родственникам погибших при прорыве дамбы в Дагестане выплатят по 3 млн рублей

«Размер фиксированной страховой выплаты за вред жизни составит 3 миллиона рублей на каждого погибшего», — уточнили в организации.
Кроме того, предусмотрена компенсация расходов на похороны — до 40 тысяч рублей.
Напомним, невиданные за последний век ливни, обрушившиеся на Дагестан в конце марта, затопили улицы Махачкалы и других сёл, а также спровоцировали прорыв дамбы на Геджухском водохранилище. В результате стихии погибли шесть человек, более 6,2 тысячи жителей пострадали, а имущество повреждено у 15,5 тысячи человек. Президент поручил МЧС и руководству региона организовать помощь населению.
