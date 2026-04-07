Суд отказал в домашнем аресте замглавы Анапы, обвиняемой в превышении полномочий

Суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий заместителю главы Анапы Наталье Рябоконь, которую обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.

Источник: Life.ru

Наталья Рябоконь в зале суда. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

По данным следствия, чиновница на постоянной основе давала указания подчинённым ей руководителям 85 муниципальных образовательных учреждений заключать договоры на охрану только с одной конкретной организацией.

Суд, рассмотрев материалы, оставил ходатайство следствия без удовлетворения в части ареста, назначив обвиняемой более мягкую меру — запрет определённых действий на время расследования.

Напомним, заместителя мэра Анапы Наталью Рябоконь подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили в региональном управлении СК. Сумма ущерба от действий чиновницы оценивается примерно в 65 миллионов рублей. Сама обвиняемая признала свою вину.

