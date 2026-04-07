Суд отказал в домашнем аресте замглавы Анапы, обвиняемой в превышении полномочий

Наталья Рябоконь в зале суда. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.
По данным следствия, чиновница на постоянной основе давала указания подчинённым ей руководителям 85 муниципальных образовательных учреждений заключать договоры на охрану только с одной конкретной организацией.
Суд, рассмотрев материалы, оставил ходатайство следствия без удовлетворения в части ареста, назначив обвиняемой более мягкую меру — запрет определённых действий на время расследования.
Напомним, заместителя мэра Анапы Наталью Рябоконь подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили в региональном управлении СК. Сумма ущерба от действий чиновницы оценивается примерно в 65 миллионов рублей. Сама обвиняемая признала свою вину.
