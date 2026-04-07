Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрон ВСУ ударил по комплексу Запорожской АЭС

Вооружённые силы Украины нанесли удар беспилотником по спортивно-оздоровительному комплексу Запорожской АЭС. Об этом сообщили в администрации Энергодара.

Источник: Life.ru

«В спортивно-оздоровительный комплекс… прилетел дрон, начиненный поражающими элементами — шариками от подшипника», — говорится в сообщении.

По словам мэра города Максима Пухова, в результате атаки повреждена кровля здания. Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны за день уничтожили 15 украинских беспилотников. По данным министерства, дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Ленинградской областей.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.