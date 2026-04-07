Появились кадры, снятые в первые минуты после нападения на завуча в Добрянке

В Сети появились кадры, снятые сразу после нападения ученика на учительницу в Добрянке Пермского края.
Первые минуты после инцидента заснял очевидец из дома напротив. На кадрах видно, как к школе подъезжает машина скорой помощи. Из нее выходят медики и идут к зданию. На крыльце стоят несколько человек, которые пытаются оказать помощь пострадавшей учительнице.
Утром 7 апреля 17-летний школьник напал с ножом на учительницу русского языка и литературы возле школы города Добрянка Пермского края. Спасти женщину не удалось: несмотря на усилия врачей, она скончалась. Погибшая была классным руководителем напавшего на нее подростка. Что известно о происшествии и какая ответственность грозит несовершеннолетнему — в материале «Вечерней Москвы».