В Энергодаре сообщили о попытках ВСУ уничтожить сотовую связь

«Мы ежедневно фиксируем и попытки, и удары по базовым станциям сотовой связи на территории города», — сказал он в Telegram-канале телеканала ЭНТВ.
Мэр добавил, что связисты оперативно восстанавливают работу оборудования после каждой атаки. Однако качество связи в городе всё же ухудшилось. Сейчас специалисты принимают все возможные меры, чтобы стабилизировать сеть и обеспечить жителям устойчивый сигнал.
Ранее энергосистема Запорожской области серьёзно пострадала от ударов украинских войск по энергообъектам. Власти предупредили — восстановление потребует много времени и сил. Жителям стоит готовиться к повторным отключениям электричества из-за масштаба разрушений.
