Delirium tremens: Пикапер встрял на 15 суток, возомнив себя Шуриком, крадущим «кавказскую пленницу»

Инцидент произошёл утром 5 апреля на улице 1-я Тверская-Ямская. Мужчина подошёл к двум девушкам, взял одну из них за руку, затем закинул на плечо и понёс в подземный переход. В итоге ей удалось вырваться и убежать.
В суде задержанный пояснил, что был в стельку пьян и рассчитывал произвести впечатление, поэтому повёл себя как персонаж культовой кинокомедии. Мужчина добавил, что разразиться потоком грязных ругательств его заставило огорчение от побега девушки.
Суд признал хулигана виновным по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением законному требованию представителя власти). Наказание — 15 суток административного ареста. Теперь у него будет возможность вжиться в роль Феди из фильма «Операция Ы: Напарник».
