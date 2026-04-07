Мотоцикл вылетел с дороги и взорвался рядом со школьниками в Техасе

В Техасе мотоцикл вылетел с дороги и взорвался рядом со школьниками. Видео © Х / Metropol Haber.
Инцидент произошёл в Сан-Антонио и сопровождался взрывом и последующим возгоранием. На опубликованных кадрах видно, как транспортное средство внезапно теряет контроль и уходит за пределы дороги. В момент происшествия рядом находились двое школьников. Подростки шли по улице, когда рядом с ними разлетелись пылающие обломки. Им удалось вовремя среагировать и избежать травм.
Позади них в тот момент двигались ещё двое прохожих. Они также сумели быстро покинуть опасную зону и не пострадали. После аварии мотоциклист оказался в зоне возгорания. Огонь охватил его одежду, после чего он пересёк проезжую часть и попытался спастись.
Помощь пострадавшему оказал местный житель, вышедший из соседнего дома. Мужчина воспользовался садовым шлангом и смог потушить пламя. По предварительным данным, причиной происшествия стало превышение скорости. Водитель потерял контроль над мотоциклом, что и привело к аварии с последующим взрывом и пожаром.
Ранее сообщалось, что в Армавире Краснодарского края произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжёлыми последствиями, в результате которого погибли два человека, в том числе годовалый ребёнок. 36-летний водитель автомобиля Opel Astra не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Lada Priora.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.