В Воронежской области объявили ракетную опасность вечером 7 апреля

Сирены в регионе зазвучали в 21:53.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области объявили ракетную опасность. Сирены в регионе зазвучали в 21:53 вечером во вторник, 7 апреля. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Глава региона подчеркнул, если вы сейчас дома, постарайтесь не подходить к окнам. Лучше всего перейти в комнату, где их нет и где стены попрочнее — в ванную, коридор или кладовку. Тем, кто оказался в это время на улице, нужно как можно скорее зайти в ближайшее здание, магазин или любое подходящее укрытие. Оставайтесь в безопасности до тех пор, пока власти не объявят отбой тревоги.

Напомним, минувшей ночью над Воронежской областью сбили 16 беспилотников. Их обломки упали на четыре частных дома, технологическое сооружение предприятия, а еще вызвали пожар на складе. В этом пожаре серьезно пострадал 40-летний мужчина. Он в реанимации, медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.

