Пять человек пострадали при атаках дронов в Белгородской области

Ранее в Запорожской области беспилотник ВСУ ударил по машине медиков, прибывших к пострадавшим после обстрела школы. Медики приехали к школе после артиллерийского удара ВСУ, но уже на месте их транспорт атаковал беспилотник. В итоге ранены десять человек, среди них семеро несовершеннолетних. Погиб чиновник администрации.