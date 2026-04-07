Пять человек пострадали при атаках дронов в Белгородской области

В Шебекино после детонации FPV-дрона ранения получили трое: мужчина — осколочные травмы грудной клетки и ног, ещё двое — баротравмы. Все госпитализированы. Также дрон ударил по частному дому — женщина получила осколочные ранения и была доставлена в больницу.
Ещё один пострадавший — водитель автомобиля в Краснояружском округе, получивший баротравму после атаки дрона.
Повреждения зафиксированы в ряде населённых пунктов: выбиты окна, разрушены кровли и заборы, повреждены десятки автомобилей. В нескольких случаях произошли пожары — их оперативно ликвидировали спасатели.
Ранее в Запорожской области беспилотник ВСУ ударил по машине медиков, прибывших к пострадавшим после обстрела школы. Медики приехали к школе после артиллерийского удара ВСУ, но уже на месте их транспорт атаковал беспилотник. В итоге ранены десять человек, среди них семеро несовершеннолетних. Погиб чиновник администрации.
