Сигнал на ТВ о химической атаке в Воронежской области был ошибочным

В регионе действует ракетная опасность.

Власти Воронежской области опровергли информацию о химической атаке, появившуюся в эфире ТВ из-за технического сбоя поздним вечером вторника, 7 апреля.

Официальные лица региона заявили, что никакой химической опасности на самом деле нет, а пугающее сообщение в телевизионном эфире стало результатом программной ошибки. Власти убедительно просят жителей сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не распространять кадры с ложной тревогой в социальных сетях и мессенджерах.

В настоящее время технические службы выясняют, как именно произошла накладка.

Напомним, что в 21:53 в регионе объявили ракетную опасность. Если вы сейчас дома, постарайтесь не подходить к окнам. Лучше всего перейти в комнату, где их нет и где стены попрочнее — в ванную, коридор или кладовку. Тем, кто оказался в это время на улице, нужно как можно скорее зайти в ближайшее здание, магазин или любое подходящее укрытие. Оставайтесь в безопасности до тех пор, пока власти не объявят отбой тревоги.