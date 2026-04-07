Сигнал на ТВ о химической атаке в Воронежской области был ошибочным

Напомним, что в 21:53 в регионе объявили ракетную опасность. Если вы сейчас дома, постарайтесь не подходить к окнам. Лучше всего перейти в комнату, где их нет и где стены попрочнее — в ванную, коридор или кладовку. Тем, кто оказался в это время на улице, нужно как можно скорее зайти в ближайшее здание, магазин или любое подходящее укрытие. Оставайтесь в безопасности до тех пор, пока власти не объявят отбой тревоги.