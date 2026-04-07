Суд Москвы приговорил Виндзора к 4,5 годам тюрьмы: подробности

Суд приговорил афериста Виндзора к 4,5 годам тюрьмы.

Источник: Комсомольская правда

Тверской суд Москвы приговорил рецидивиста Эраста Виндзора к 4,5 годам за аферу с фальшивым решением ЕСПЧ на 1,6 миллиона евро. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов столицы.

Мужчину приговорили к исправительной колонии строгого режима и взяли под стражу в зале суда. Отмечается, что суд установил, что в ноябре 2022 года предоставил в Минфин России копию постановления ЕСПЧ с ложными сведениями о взыскании 1 687 500 евро, что составляло 100 миллионов рублей.

Ранее KP.RU опубликовал новость о том, что петербуржца осудили за обман тяжелобольных и пожилых на 2,5 млн рублей. Фигурант дела организовал преступную схему с сиделками. Осужденный действовал вместе с подельником, второму преступнику также вынесли обвинительный приговор.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ): блюститель свобод, недоступный для россиян
Международный суд в Страсбурге следит за тем, чтобы страны соблюдали права людей. Россия ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав в 1998 году, а через 24 года вышла из Совета Европы. Как подавали заявления раньше, что не устроило Россию и какое будущее у ЕСПЧ — разбираем в материале.
