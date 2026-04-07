Аферист Виндзор предъявил России заявление о взыскании 1,6 миллиона евро

Тверской районный суд Москвы вынес обвинительный приговор Эрасту Виндзору, признав его виновным в попытке мошенничества в особо крупном размере. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщили в пресс-службе инстанции.
Еще в ноябре 2022 года Виндзор представил в Министерство финансов России поддельное решение Европейского суда по правам человека со сведениями о взыскании 1 687 500 евро, что на тот момент было эквивалентно 100 миллионам рублей.
— Суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении Виндзора Эраста Михайловича и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — передает Telegram-канал пресс-службе городских судов общей юрисдикции.
