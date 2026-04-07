Интервалы движения увеличили на Кольцевой линии метро из-за человека на путях

Интервалы движения поездов были увеличены на Кольцевой линии метро против часовой стрелки из-за человека на путях. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— На Кольцевой линии временно увеличены интервалы движения против часовой стрелки из-за человека на пути, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Уточняется, что в настоящее время движения против часовой стрелки в этом направлении нет. Пассажирам рекомендовано пользоваться поездами по часовой стрелке, а также Большой кольцевой и радиальными линиями, говорится в сообщении.
Самокат 1 апреля упал на пути на центральном участке Замоскворецкой линии метро. В связи с этим временно увеличили интервалы движения. Спустя 10 минут после произошедшего представители Дептранса сообщили, что движение вводится в график.
Ранее мужчина упал на рельсы на станции метро «Краснопресненская». Его подняли на платформу. Пассажир серьезно не пострадал. До этого человек упал на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. В связи с этим были временно увеличены интервалы движения.