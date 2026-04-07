Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Интервалы движения увеличили на Кольцевой линии метро из-за человека на путях

Интервалы движения поездов были увеличены на Кольцевой линии метро против часовой стрелки из-за человека на путях. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Интервалы движения поездов были увеличены на Кольцевой линии метро против часовой стрелки из-за человека на путях. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На Кольцевой линии временно увеличены интервалы движения против часовой стрелки из-за человека на пути, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что в настоящее время движения против часовой стрелки в этом направлении нет. Пассажирам рекомендовано пользоваться поездами по часовой стрелке, а также Большой кольцевой и радиальными линиями, говорится в сообщении.

Самокат 1 апреля упал на пути на центральном участке Замоскворецкой линии метро. В связи с этим временно увеличили интервалы движения. Спустя 10 минут после произошедшего представители Дептранса сообщили, что движение вводится в график.

Ранее мужчина упал на рельсы на станции метро «Краснопресненская». Его подняли на платформу. Пассажир серьезно не пострадал. До этого человек упал на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. В связи с этим были временно увеличены интервалы движения.