За попытку обмануть Минфин на €1,6 млн аферисту дали 4,5 года

Тверской районный суд Москвы вынес приговор мужчине, который пытался незаконно получить деньги от государства. Он использовал поддельное решение Европейского суда по правам человека. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе столичных судов.

Источник: Life.ru

Суд назначил обвиняемому 4 года и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

По данным следствия, в ноябре 2022 года Эраст Михайлович Виндзор принёс в Минфин РФ копию постановления ЕСПЧ. В документе содержались заведомо ложные сведения о взыскании в его пользу 1 687 500 евро. На тот момент эта сумма превышала 100 миллионов рублей. Суд установил, что документ был поддельным. После оглашения приговора мужчину сразу взяли под стражу в зале суда.

Ранее в Ростове-на-Дону трое обвиняемых по делу о мошенничестве скрылись, находясь под домашним арестом. Теперь их объявили в федеральный розыск. Руслан Ширяев, Надежда Вебер и их соучастники предлагали гражданам «исправить» кредитную историю. Они обещали помочь в получении банковских займов.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ): блюститель свобод, недоступный для россиян
Международный суд в Страсбурге следит за тем, чтобы страны соблюдали права людей. Россия ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав в 1998 году, а через 24 года вышла из Совета Европы. Как подавали заявления раньше, что не устроило Россию и какое будущее у ЕСПЧ — разбираем в материале.
Читать дальше