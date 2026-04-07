За попытку обмануть Минфин на €1,6 млн аферисту дали 4,5 года

Суд назначил обвиняемому 4 года и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
По данным следствия, в ноябре 2022 года Эраст Михайлович Виндзор принёс в Минфин РФ копию постановления ЕСПЧ. В документе содержались заведомо ложные сведения о взыскании в его пользу 1 687 500 евро. На тот момент эта сумма превышала 100 миллионов рублей. Суд установил, что документ был поддельным. После оглашения приговора мужчину сразу взяли под стражу в зале суда.
Ранее в Ростове-на-Дону трое обвиняемых по делу о мошенничестве скрылись, находясь под домашним арестом. Теперь их объявили в федеральный розыск. Руслан Ширяев, Надежда Вебер и их соучастники предлагали гражданам «исправить» кредитную историю. Они обещали помочь в получении банковских займов.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.