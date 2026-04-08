В Актюбинской области прошло экстренное заседание оперштаба из-за пожара

По данным акимата, на совещании руководители департаментов по ЧС, полиции и других профильных служб доложили о текущей обстановке. Здание администрации в целях безопасности отключено от электроснабжения.
«Акимат — это не просто здание, это объект, который осуществляет целостную систему управления регионом. Здесь принимаются решения, которые влияют на жизнь каждого жителя. Сегодня мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией, но главное — безопасность всех работников остается нашим приоритетом. Все службы работают слаженно. Мы сделаем все необходимое, чтобы восстановить работу акимата в кратчайшие сроки и обеспечить жителей полной информацией о ходе ликвидации ситуации», — сказал Асхат Шахаров.
Глава региона поручил усилить меры безопасности на территории акимата, организовать круглосуточное дежурство пожарных и оперативных служб до полной ликвидации последствий, а также провести тщательное расследование причин возгорания с привлечением специалистов.
