В Актюбинской области прошло экстренное заседание оперштаба из-за пожара

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров провел экстренное заседание оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям на фоне возгорания крыши здания областного акимата.

Источник: Курсив

По данным акимата, на совещании руководители департаментов по ЧС, полиции и других профильных служб доложили о текущей обстановке. Здание администрации в целях безопасности отключено от электроснабжения.

«Акимат — это не просто здание, это объект, который осуществляет целостную систему управления регионом. Здесь принимаются решения, которые влияют на жизнь каждого жителя. Сегодня мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией, но главное — безопасность всех работников остается нашим приоритетом. Все службы работают слаженно. Мы сделаем все необходимое, чтобы восстановить работу акимата в кратчайшие сроки и обеспечить жителей полной информацией о ходе ликвидации ситуации», — сказал Асхат Шахаров.

Глава региона поручил усилить меры безопасности на территории акимата, организовать круглосуточное дежурство пожарных и оперативных служб до полной ликвидации последствий, а также провести тщательное расследование причин возгорания с привлечением специалистов.

Ранее «Курсив» писал о том, что сотрудники акимата в Актобе после пожара будут работать онлайн.