Дело о халатности возбудили в Дагестане после гибели людей при паводке

Следственные органы Дагестана возбудили уголовное дело по факту халатности, повлекшей гибель двух и более лиц в результате паводка. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.
— Несмотря на введенный режим чрезвычайной ситуации на территории ряда муниципальных образований Республики Дагестан, должностные лица, ответственные за ограничение движения транспорта на опасных участках дорог, не приняли необходимых мер, в том числе не организовали их перекрытие, — говорится в сообщении.
В Дербентском районе два автомобиля с людьми выехали на затопленные участки дорог, были снесены потоком воды в кювет и затоплены. В результате погибли пассажиры транспортных средств, в том числе несовершеннолетние.
Из-за сильных дождей в Дагестане затопило несколько городов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Махачкале, Дагестанских Огнях и Дербенте. После первой волны подтоплений коммунальные службы прочистили ливневки, и уровень воды стал снижаться, но позднее обстановка ухудшилась. Местные реки вышли из берегов, и мосты, улицы, а также жилые дома оказались затоплены.
По последним данным, свыше 6,2 тысячи человек пострадали от наводнений в Дагестане. Сейчас в республике развернуто уже 55 пунктов временного размещения, где находятся по меньшей мере 700 человек.