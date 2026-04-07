Дело о халатности возбудили в Дагестане после гибели людей при паводке

Из-за сильных дождей в Дагестане затопило несколько городов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Махачкале, Дагестанских Огнях и Дербенте. После первой волны подтоплений коммунальные службы прочистили ливневки, и уровень воды стал снижаться, но позднее обстановка ухудшилась. Местные реки вышли из берегов, и мосты, улицы, а также жилые дома оказались затоплены.