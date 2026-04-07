В ЛНР задержали находящегося в федеральном розыске пособника мошенников

ЛУГАНСК, 7 апреля. /ТАСС/. Силовики задержали в пригороде Луганска пособника мошенников, находящегося с 13 марта в федеральном розыске. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по региону.
В ведомстве уточнили, что 38-летний мужчина задержан полицейскими и сотрудниками Росгвардии на выезде из относящегося к Луганску поселка Юбилейный. Инициатор розыска уведомлен.