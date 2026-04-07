Движение поездов на Кольцевой линии метро восстановлено

Движение поездов на Кольцевой линии восстановили. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— Движение на Кольцевой линии (5) в графике, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов были увеличены на Кольцевой линии метро против часовой стрелки из-за человека на путях.
Ранее мужчина упал на рельсы на станции метро «Краснопресненская». Его подняли на платформу. Пассажир серьезно не пострадал. До этого человек упал на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. В связи с этим были временно увеличены интервалы движения.
В марте другой мужчина спрыгнул на рельсы, а затем поднялся на платформу на станции метро «Кунцево». Его быстро задержали. Суд арестовал правонарушителя. Сколько дней он проведет за решеткой, не уточнялось.