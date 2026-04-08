Лесной кот провалился под якутский лёд и выбрался сам

В Якутии дикий лесной кот провалился под лед во время перехода через замерзший ручей Амурский. Животное сумело самостоятельно выбраться из ледяной воды. Кадры случившегося опубликованы в Telegram-канале «Подсмотрено за животными».
На ролике видно, как хищник быстро сориентировался в критической ситуации и выкарабкался на поверхность. После этого зверь осознал, что в этом месте успешно пересечь водоем не получится, и отправился искать другой путь для перехода.
В январе сообщалось о распространении лесных котов в европейских лесах. Эти хищники внешне напоминают домашних кошек, но отличаются более крупными размерами. Их исключительная скрытность, отмечают специалисты, позволила виду избежать истребления человеком.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.