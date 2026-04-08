Атаман казаков вывез детей из обстрелянной школы в Запорожье

Напомним, украинская артиллерия ударила по школе в Великой Знаменке прямо во время уроков. В здании были дети. Сначала сообщалось о минимум пятерых пострадавших, позднее их число выросло до 10. Кроме того, дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи, которая приехала забирать раненых. Во время эвакуации погиб замглавы Каменско-Днепровского округа Александра Резниченко.