Атаман казаков вывез детей из обстрелянной школы в Запорожье

Атаман окружного Запорожского казачьего общества Анатолий Бас лично вывез две группы школьников из села Великая Знаменка. Здание школы попало под обстрел ВСУ, и дети находились в опасности. Вместе с замглавы Каменско-Днепровского округа Александром Резниченко он прибыл на место, чтобы организовать спасение. Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Запорожской области.

Источник: Life.ru

Первую группу детей Бас посадил в свой автомобиль и доставил в Каменку-Днепровскую.

«Александр Резниченко остался с оставшимися детьми в школе. После первой эвакуации Анатолий Бас вернулся за второй группой детей и успешно их вывез», — приводит комментарий департамента ТАСС.

Напомним, украинская артиллерия ударила по школе в Великой Знаменке прямо во время уроков. В здании были дети. Сначала сообщалось о минимум пятерых пострадавших, позднее их число выросло до 10. Кроме того, дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи, которая приехала забирать раненых. Во время эвакуации погиб замглавы Каменско-Днепровского округа Александра Резниченко.

