В Прикамье ночью объявлена ракетная опасность: в Перми и Соликамске введен план «Ковер»

ПЕРМЬ, 8 апреля, ФедералПресс. В Пермском крае в ночь на среду, 8 апреля, объявлен режим ракетной опасности. Об этом говорится в экстренном сообщении, опубликованном в приложении МЧС России.

«Режим “Ракетная опасность” введен в Пермском крае 8 апреля в 01:20. Телефон вызова экстренных служб — 112», — говорится в оповщении.

Также с 01:30 действует режим «Ковер» в радиусе 50 километров Перми и Соликамска.

Отметим, что на данный момент режим ракетной опасности объявлен в Удмуртии, Башкирии и Оренбургской области. Также он действовал еще в ряде регионов ПФО, включая Чувашию, Татарстан, Самарскую и Пензенскую области.

Наряду с аэропортом Перми временно не работают аэропорты Ижевска, Кирова, Уфы, Оренбурга, Самары и Чебоксар.

Ранее «ФедералПресс» писал, что накануне российские силы ПВО ликвидировали 45 украинских беспилотников над территориями регионов.

Изображение сгенерировано с помощью ИИ / Маргарита Неклюдова.