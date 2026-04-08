В Прикамье ночью объявлена ракетная опасность: в Перми и Соликамске введен план «Ковер»

«Режим “Ракетная опасность” введен в Пермском крае 8 апреля в 01:20. Телефон вызова экстренных служб — 112», — говорится в оповщении.
Также с 01:30 действует режим «Ковер» в радиусе 50 километров Перми и Соликамска.
Отметим, что на данный момент режим ракетной опасности объявлен в Удмуртии, Башкирии и Оренбургской области. Также он действовал еще в ряде регионов ПФО, включая Чувашию, Татарстан, Самарскую и Пензенскую области.
Наряду с аэропортом Перми временно не работают аэропорты Ижевска, Кирова, Уфы, Оренбурга, Самары и Чебоксар.
