Обломки БПЛА упали на территории частного дома в Краснодарском крае

В городе Приморско-Ахтарске Краснодарского края обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территории частного домовладения. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщили в пресс-службе оперативного штабс региона.
По данным ведомства, в результате инцидента повреждена калитка во двор. Пострадавших нет.
— На месте работают оперативные и специальные службы, — говорится в сообщении.
Утром 7 апреля в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом в Александровском районе Владимирской области погибли двое взрослых и их сын. Позднее выяснилось, что накануне мальчик отметил 12-летие. Кроме того, по словам губернатора региона Александра Авдеева, пятилетней девочке удалось спастись, ее госпитализировали с ожогами.