ТАСС: боевики из «Крокуса» планировали атаковать одну из башен «Москвы-Сити»

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Первоначальной целью нападения у исполнителей теракта в «Крокус сити холле» и их зарубежных кураторов рассматривалась одна из башен делового центра «Москвы-Сити», но боевики сочли здание неподходящей целью для теракта, выбрав концертный зал в Красногорске. Об этом ТАСС сообщил один из участников судебного процесса.
«Им [исполнителям] было дано указание совершить теракт. Первоначально им скидывали адрес здания “Москвы-Сити” для оценки, но они посчитали его неподходящим. Затем Сайфулло (псевдоним куратора, который объявлен в розыск, так как скрывается от следствия за пределами РФ — прим. ТАСС) указал в качестве цели концертный зал “Крокуса” в Красногорске», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что организаторы планировали устроить второй террористический акт на территории Москвы, но потом отказались от этого плана и решили совершить нападение только на «Крокус» усиленной группой боевиков. Как установило следствие, проживающий за рубежом куратор под псевдонимом Сайфулло (объявлен в розыск, так как скрывается от следствия за пределами РФ) готовил завербованных и прошедших обучение боевиков к совершению двух террористических актов на территории Москвы. Второй теракт планировали совершить одновременно с нападением на «Крокус сити холл». В нем должны были участвовать два человека, в «Крокусе» — три.
Место второго теракта не указано, как и способ его совершения, но в результате него также планировалось убить много людей, следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС. Ровно за одну неделю до нападения на «Крокус сити холл» куратор сообщил исполнителям, что в нем будут участвовать не только Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, но еще и Мухаммадсобир Файзов (все внесены в РФ в перечень террористов), которого организаторы изначально планировали привлечь к совершению второго теракта.