В Находке мошенники под видом доставки обманули мужчину на 2,1 млн рублей

Дальше ситуация развивалась по классическому сценарию: пришло сообщение о взломе аккаунта, а в нём номера «горячей линии». Парень позвонил, и ему подтвердили: мошенники уже в личном кабинете, сейчас снимут деньги и переведут их на поддержку «недружественного государства». Сразу после этого подключился «представитель Центробанка», который велел срочно переводить все сбережения на «безопасные ячейки». Молодой человек послушался и перечислил злоумышленникам 2 миллиона 100 тысяч рублей.
Полиция напоминает: настоящие сотрудники банков и госорганов никогда не звонят с такими требованиями, не просят коды из СМС и не уговаривают переводить деньги на посторонние счета.
По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Злоумышленникам грозит до 10 лет колонии, но их ещё нужно найти. А парню, оставшемуся без двух миллионов, теперь придётся ждать, пока правосудие восстановит справедливость.