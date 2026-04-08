В Находке мошенники под видом доставки обманули мужчину на 2,1 млн рублей

В Находке 20-летний парень лишился более двух миллионов рублей после звонка от «службы доставки». Ему сообщили, что пришла посылка, но в программе случилась ошибка — не тот адрес. Чтобы её исправить, нужно авторизоваться на портале госуслуг и продиктовать код из СМС. Молодой человек так и сделал. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.