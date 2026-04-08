В Находке мошенники под видом доставки обманули мужчину на 2,1 млн рублей

В Находке 20-летний парень лишился более двух миллионов рублей после звонка от «службы доставки». Ему сообщили, что пришла посылка, но в программе случилась ошибка — не тот адрес. Чтобы её исправить, нужно авторизоваться на портале госуслуг и продиктовать код из СМС. Молодой человек так и сделал. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

Дальше ситуация развивалась по классическому сценарию: пришло сообщение о взломе аккаунта, а в нём номера «горячей линии». Парень позвонил, и ему подтвердили: мошенники уже в личном кабинете, сейчас снимут деньги и переведут их на поддержку «недружественного государства». Сразу после этого подключился «представитель Центробанка», который велел срочно переводить все сбережения на «безопасные ячейки». Молодой человек послушался и перечислил злоумышленникам 2 миллиона 100 тысяч рублей.

Полиция напоминает: настоящие сотрудники банков и госорганов никогда не звонят с такими требованиями, не просят коды из СМС и не уговаривают переводить деньги на посторонние счета.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Злоумышленникам грозит до 10 лет колонии, но их ещё нужно найти. А парню, оставшемуся без двух миллионов, теперь придётся ждать, пока правосудие восстановит справедливость.