Хабаровскую наркозакладчицу в ЕАО приговорили к 8 годам колонии

В Биробиджане за незаконный оборот наркотиков осуждена 37-летняя хабаровчанка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Безработная горожанка в сентябре 2025 года нашла «работу» в интернет-наркомагазине. Она получала большие партии синтетического наркотика, фасовала и распространяла закладки в Хабаровском крае и ЕАО. Она подготовила 152 свертка с разовыми дозами, из них 55 успела распространить.
В октябре хабаровчанка на поезде «Хабаровск — Новый Ургал» везла наркотики для распространения в Чегдомыне. Во время стоянки поезда в Биробиджане ее задержали на вокзале. Она признала вину и указала, где спрятаны наркотики, их изъяли из оборота.
— Биробиджанский городской суд признал подсудимую виновной в покушении на сбыт наркотических средств организованной группой через Интернет в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 228 УК РФ). Она приговорена к 8 годам 10 дням лишения свободы, — сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
