Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В штольне в Приамурье случился обвал пород, погибли два человека

В Амурской области спасатели извлекли из-под завалов тела двух людей после обвала в штольне.

Источник: Комсомольская правда

В Амурской области спасатели нашли и подняли на поверхность тела двух погибших при обвале в штольне. В момент ЧП там находились три человека, один из них успел выбраться самостоятельно. Об этом пишет «Комсомольская правда — Благовещенск».

«При обрушении один из них выбрался самостоятельно, двое остались под завалами. К месту происшествия из Благовещенска была направлена оперативная группа Главного управления», — говорится в сообщении.

В результате обрушения заброшенной штольни в поселке Токур Селемджинского района Приамурья под завалами погибли двое граждан. Проводится выяснение причин и обстоятельств происшествия.

Предварительно установлено, что в момент обрушения в штольне находились три человека.

К спасательной операции были привлечены горноспасатели МЧС России из Хабаровского края, к месту происшествия также направилась оперативная группа главного управления МЧС.

