В штольне в Приамурье случился обвал пород, погибли два человека

В Амурской области спасатели нашли и подняли на поверхность тела двух погибших при обвале в штольне. В момент ЧП там находились три человека, один из них успел выбраться самостоятельно. Об этом пишет «Комсомольская правда — Благовещенск».
«При обрушении один из них выбрался самостоятельно, двое остались под завалами. К месту происшествия из Благовещенска была направлена оперативная группа Главного управления», — говорится в сообщении.
В результате обрушения заброшенной штольни в поселке Токур Селемджинского района Приамурья под завалами погибли двое граждан. Проводится выяснение причин и обстоятельств происшествия.
Предварительно установлено, что в момент обрушения в штольне находились три человека.
К спасательной операции были привлечены горноспасатели МЧС России из Хабаровского края, к месту происшествия также направилась оперативная группа главного управления МЧС.
Тем временем в правительстве создали комиссию по ликвидации последствий паводка в Дагестане.