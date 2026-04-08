Новая схема: мошенники создают фейковые чаты соседей

Злоумышленники активно используют социальную инженерию, выдавая себя за соседей либо представителей жилищно-коммунальных и ресурсоснабжающих организаций, сообщает ИА DEITA.RU.
Их главная цель — выманить личные данные или получить финансовую выгоду за счет введения граждан в заблуждение. Один из распространенных сценариев предполагает формирование чата от имени несуществующего соседа. Обычно такие группы оформляются под типовым названием, указывающим на петицию («Петиция, улица …, дом …»), что создает у пользователя иллюзию причастности к инициативе по благоустройству дома — установке оборудования, видеонаблюдения или иных улучшений.
Для подлинности адрес в названии чата совпадает с реальным или прежним местом жительства жертвы. Необходимую информацию мошенники получают посредством доступа к утечкам персональных данных, что позволяет им адресно нацеливаться на участников. В таких чатах, как правило, человек оказывается единственным реальным участником, в то время как остальные аккаунты принадлежат злоумышленникам и используются для поддержания видимости обсуждения или консенсуса среди «соседей».
Второй вариант мошенничества связан с имитацией деятельности организаций ЖКХ. Преступники создают группы от лица коммунальных служб, может распространяться информация о якобы необходимых технических работах или обновлениях инфраструктуры. Актуален и подход, при котором пользователь самостоятельно вступает в такой чат — переходя по QR-коду, размещённому на фальшивых объявлениях в подъездах или на информационных досках.
В новых чатах пользователь снова оказывается в изоляции, среди подставных аккаунтов, выдающих себя за других жильцов либо сотрудников коммунальной структуры. Дальнейшее развитие сценария основывается на создании доверительных отношений и постепенном вовлечении жертвы в диалог. На некотором этапе владельцы чата предлагают перейти по ссылке либо воспользоваться чат-ботом, часто выполненным в стилистике государственных онлайн-сервисов или официальных каналов ведомств.
Задача злоумышленников — убедить пользователя пройти «верификацию» или иным способом подтвердить свою личность, предоставив шестизначный код, поступивший через сторонний бот или сервис. На деле ссылка ведёт на поддельные ресурсы, не имеющие отношения к государственным структурам.
Финальный этап мошеннических манипуляций строится на запугивании. Жертве сообщается о возможном компрометации её личного кабинета на госсервисе или угрозе банковской безопасности. Под этим предлогом предлагается срочно перевести средства на «безопасный» счёт, якобы погасить кредит, оформленный третьими лицами, или даже передать денежные средства через курьера для временного хранения. Данные схемы имеют целью не только получить разовую выплату, но и легализовать дальнейшее хищение средств и персональных данных пользователя.