Жительницу Тувы будут судить за незаконное проведение азартных игр

Кызылчанке грозит до 1,5 миллионов штрафа или до 6 лет колонии.

Источник: Комсомольская правда

Жительницу Тувы будут судить за незаконное проведение азартных игр. Следствие по ее уголовному делу завершено, материалы направляются в суд для рассмотрения по существу.

Нелегальный бизнес продержался очень недолго. По версии следствия, в феврале нынешнего года в помещении здания на улице Московской кызылчанка организовала казино с игровым оборудованием, где жаждущие выигрыша выходили в интернет и проматывали свои деньги.

Однако в разгар игры в помещение нагрянули силовики. За нарушение закона РФ гражданке грозит самое малое — штраф от 300 тысяч до 1 миллиона 500 тысяч рублей. Либо обязательные, принудительные работы. При худшем раскладе — лишение свободы на срок до 6 лет.