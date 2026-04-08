Жительницу Тувы будут судить за незаконное проведение азартных игр. Следствие по ее уголовному делу завершено, материалы направляются в суд для рассмотрения по существу.
Нелегальный бизнес продержался очень недолго. По версии следствия, в феврале нынешнего года в помещении здания на улице Московской кызылчанка организовала казино с игровым оборудованием, где жаждущие выигрыша выходили в интернет и проматывали свои деньги.
Однако в разгар игры в помещение нагрянули силовики. За нарушение закона РФ гражданке грозит самое малое — штраф от 300 тысяч до 1 миллиона 500 тысяч рублей. Либо обязательные, принудительные работы. При худшем раскладе — лишение свободы на срок до 6 лет.