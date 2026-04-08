Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Едкий дым от полыхающего мусорного полигона окутал Атырау

Накануне в Атырау загорелся мусорный полигон, тушить его отправили десятки человек. Из-за пожара в воздухе выявили превышения загрязняющих веществ, передает сайт телеканала КТК.

Источник: Nur.kz

О ЧП в экстренные службы сообщили рано утром, хотя возгорание началось ещё ночью. К тушению привлекли сотрудников противопожарной службы и спецавтобазы. Задействовано 35 единиц техники. Основные очаги удалось локализовать. Тлеющие участки засыпают грунтом.

Площадь самого полигона — 35 гектаров. Компанию, отвечающую за его содержание, привлекут к административной ответственности. В прошлом году этот полигон горел 12 раз. Свалку должны были рекультивировать, но работы не закончили.

На этот раз экологи зафиксировали в воздухе повышенную концентрацию оксида углерода. В управляющей компании говорят, свалка часто горит из-за газов. «В мусоре содержатся различные отходы, сверху их засыпают грунтом, как вы видите. Затем техника прессует всё слоями, как торт. После уплотнения снизу начинает выделяться метан, он выходит в разных местах наружу — и возгорание возникает само по себе», — пояснил начальник отдела ТОО «Спецавтобаза» Султан Есенгалиев.