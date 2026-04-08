Едкий дым от полыхающего мусорного полигона окутал Атырау

О ЧП в экстренные службы сообщили рано утром, хотя возгорание началось ещё ночью. К тушению привлекли сотрудников противопожарной службы и спецавтобазы. Задействовано 35 единиц техники. Основные очаги удалось локализовать. Тлеющие участки засыпают грунтом.
Площадь самого полигона — 35 гектаров. Компанию, отвечающую за его содержание, привлекут к административной ответственности. В прошлом году этот полигон горел 12 раз. Свалку должны были рекультивировать, но работы не закончили.
На этот раз экологи зафиксировали в воздухе повышенную концентрацию оксида углерода. В управляющей компании говорят, свалка часто горит из-за газов. «В мусоре содержатся различные отходы, сверху их засыпают грунтом, как вы видите. Затем техника прессует всё слоями, как торт. После уплотнения снизу начинает выделяться метан, он выходит в разных местах наружу — и возгорание возникает само по себе», — пояснил начальник отдела ТОО «Спецавтобаза» Султан Есенгалиев.