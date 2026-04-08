Бродячая собака напала на школьника в поселке Октябрьском — возбуждено уголовное дело

Инцидент произошел, когда ребенок шел на автобусную остановку. После нападения собаки школьника доставили в медучреждение, где ему оказали помощь. Сейчас угрозы для жизни и здоровья ребенка нет.
«Ванинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО по распространенной в СМИ информации о нападении бродячей собаки на ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — прокомментировали в Хабаровском следкоме.