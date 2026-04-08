В Новосибирске водитель умер во время смены в гаражном боксе

Сейчас причины случившегося выясняет комиссия по расследованию несчастного случая.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске во время рабочей смены умер сотрудник теплосетевой компании. Мужчину нашли без сознания в гаражном боксе, где он находился в зоне отдыха.

По предварительной информации, инцидент произошёл 30 марта около 11:15. 50-летний водитель был обнаружен коллегами, после чего на место вызвали скорую помощь. Медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть.

«В настоящее время сформирована комиссия по расследованию несчастного случая в целях установления обстоятельств и причин смерти работника. В рамках расследования проводится опрос, осмотр, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, в частности режимом труда и отдыха», — сообщили в Государственной инспекции труда в Новосибирской области.