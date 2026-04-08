Мужчина погиб после прыжка с пятого этажа в Таразе

В Таразе мужчина прыгнул с балкона пятого этажа и скончался от полученных травм.

Источник: Курсив

Инцидент случился вечером 7 апреля в микрорайоне Ұлы Дала. Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, в одной из квартир 15-го микрорайона находился мужчина, состоявший на психоневрологическом учете. По данным ведомства, он угрожал причинить себе вред.

На место прибыли спасатели и сотрудники полиции. Они попытались вскрыть дверь квартиры, чтобы предотвратить трагедию. К окнам выдвинули пожарные автолестницы, а внизу развернули спасательный батут. Однако в какой-то момент мужчина шагнул с балкона пятого этажа.

«К сожалению, несмотря на принятые меры, мужчина скончался в больнице», — отметили в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.