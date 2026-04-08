Два человека погибли при обвале заброшенной штольни в Приамурье

В Амурской области произошла трагедия — в посёлке Токур обрушилась заброшенная штольня. Под завалами оказались люди. Двое из них погибли, ещё одному удалось выбраться самостоятельно. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Источник: Life.ru

«В Главное управление МЧС России по Амурской области поступило сообщение об обвале пород в неэксплуатируемой штольне в районе пгт. Токур», — говорится в сообщении.

По оперативным данным, в штольне находились трое человек. Когда породы обрушились, один из них смог самостоятельно покинуть опасную зону. Двое других остались под завалами. Из Благовещенска на место выехала оперативная группа главного управления.

Ранее в Махачкале обрушился многоквартирный дом на улице Газопроводной. По предварительным данным, к этому привело подтопление. Из-за скопления воды конструкция начала проседать, что в итоге вызвало разрушение здания. В целях безопасности жителей соседних домов оперативно эвакуировали.

