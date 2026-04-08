В Абу-Даби сообщили о пожаре на комплексе по переработке газа

РАБАТ, 8 апреля. /ТАСС/. Пожар вспыхнул на комплексе по переработке газа Хабшан в Абу-Даби. Об этом оповестила пресс-служба эмирата.
«Специальные службы занимаются тушением возникшего пожара и ликвидацией его последствий на газоперерабатывающем заводе Хабшан», — указывается в сообщении.
О причинах возгорания, а также о возможном причиненном ущербе информации пока нет.
