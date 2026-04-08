Суд приговорил виновника ДТП с шестью погибшими к шести годам лишения свободы

Красноармейский городской суд Саратовской области приговорил к шести годам лишения свободы водителя, признанного виновным в ДТП, в котором погибли шесть человек. Авария произошла 16 июня 2025 года на 388-м километре федеральной трассы Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград.
Суд установил, что в день аварии водитель Hyundai Creta ехал в дождь со скоростью около 100 километров в час, превысив разрешенные 90 километров в час. Он выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2104. В результате четыре человека погибли на месте, еще двое детей скончались в больнице. Всего жертвами аварии стали трое взрослых и трое детей, выжил только водитель Hyundai.
— В судебном заседании подсудимый Хамедов Ю. М. виновным себя в инкриминируемом преступлении не признал, не смог пояснить обстоятельства столкновения его автомобиля с автомобилем «ВАЗ», — говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
