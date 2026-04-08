В Красноярском крае дважды потушили подожженную сухую траву. Несмотря на действующий особый противопожарный режим, пироманы продолжают создавать угрозу ЧС. Так, один пал сухостоя был зафиксирован на территории Ачинска. Другой — в Октябрьском районе Красноярска. Оба раза были оперативно ликвидированы.
Всего за сутки ликвидированы 14 пожаров, пострадал 1 человек. Крупное возгорание — в селе Шалинском. Там огнем уничтожены жилой дом, хозяйственные постройки, легковой автомобиль на общей площади 293 квадратных метра. Владелец доставлен в больницу. Всему виной короткое замыкание электропроводки.
По той же причине произошел пожар в Емельяновском муниципальном округе. В СНТ «Наука» вспыхнул садовый дом на площади 42 квадратных метра. Привлекались 2 единицы техники, 8 человек личного состава.
На оказание помощи при ДТП спасатели выезжали 2 раза, травмированы 2 человека.
Зафиксировано одно происшествие на воде. В Красноярске на реке Енисее лодка врезалась в опору моста «777». Мужчина выпал в воду, но благодаря тому, что надел заранее спасательный жилет, он продержался до прибытия помощи.