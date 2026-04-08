В Красноярском крае дважды потушили подожженную сухую траву. Несмотря на действующий особый противопожарный режим, пироманы продолжают создавать угрозу ЧС. Так, один пал сухостоя был зафиксирован на территории Ачинска. Другой — в Октябрьском районе Красноярска. Оба раза были оперативно ликвидированы.