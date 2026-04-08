Экс-депутату ГД Гайсину грозит 14 лет колонии за растрату 385 миллионов рублей

Гособвинение потребовало назначить 14 лет лишения свободы бывшему депутату Госдумы и экс-гендиректору ОАО «Завод Исеть» Малику Гайсину по делу о растрате более 385 миллионов рублей. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
— Государственный обвинитель запросил для подсудимого наказание в виде 14 лет колонии общего режима с последующим ограничением свобода на два года и штраф в два миллиарда рублей, — говорится в сообщении.
Гайсину предъявлены обвинения по трем эпизодам растраты в особо крупном размере с использованием служебного положения, а также по статье о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в течение нескольких лет он выводил средства предприятия через подконтрольные организации. Защита настаивает на невиновности подсудимого. Оглашение приговора состоится 16 апреля.
