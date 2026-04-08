Житель Хабаровского края зарезал соседа из-за громкой музыки

В Хабаровском крае мужчина зарезал своего соседа после того, как тот включил громкую музыку. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Инцидент произошел вечером 3 апреля в поселке Хор. 24-летний местный житель, возмутился громкой музыкой из соседней квартиры, взял нож и отправился к соседу.
Во время разговора между мужчинами произошел конфликт, и молодой человек несколько раз ударил соседа лезвием в туловище. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 105 УК РФ (убийство). Фигурант заключен под стражу.