Комсомольский параатлет Виталий Кочнев совершил мировой рекорд, проплыв в водах Антарктиды 900 метров без гидрокостюма. Спортсмена поддержали Федерация зимнего плавания и Дальневосточная Госакадемия физической культуры. "Здоровые пловцы, которые в Антарктиде плавали, говорят, что восстановление занимает год. Но у меня нет столько времени восстанавливаться. Думаю, в пределах месяца я это закончу и надо будет готовить следующий […]