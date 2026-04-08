Уроженца Берлина в Петербурге задержали за подготовку диверсии по заданию Украины

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 57-летнего мужчину, уроженца Берлина, который по заданию украинских кураторов извлек из тайника посылку с взрывчаткой. Об этомстало известно во вторник, 7 апреля.
По данным оперативников, задержанный с раннего детства живет в России. Он по просьбе знакомого из Днепропетровска согласился на сотрудничество с представителями спецслужбы Украины для совершения диверсии в Петербурге. В указанном месте он забрал посылку с взрывчаткой, после чего был задержан.
В отношении мужчины возбуждено дело по семи статьям Уголовного кодекса, включая госизмену, приготовление к диверсии и незаконный оборот взрывчатых веществ. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы, передает ТАСС.
Сотрудникам ФСБ удалось задержать в Москве иностранца, который собирался отправить в зону специальной военной операции на Украине 504 бомбы, спрятанные в обувных стельках.