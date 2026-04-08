10 млрд в доход РФ: суд изъял активы вице-губернатора Кубани Коробки

Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры и постановил обратить в доход государства имущество вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки и связанных с ним лиц. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.
Суд признал требования надзорного ведомства обоснованными. Решением подтверждена конфискация активов, общая стоимость которых превышает 10 млрд рублей.
Сам Коробка позицию по заявленным требованиям не озвучил. Другие ответчики по делу просили отказать в иске.
Ранее суд принял к производству заявление Генпрокуратуры об изъятии имущества, принадлежащего семье чиновника и аффилированным структурам. По данным материалов дела, речь идет о совместной деятельности с депутатами Законодательного собрания Краснодарского края Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым, связанными с девелоперскими компаниями и агрохолдингами.
Как указано в иске, в результате объединения бизнеса и административного ресурса стоимость активов связанных структур увеличилась более чем на 10 млрд рублей.
Ответчиками по делу, помимо самого вице-губернатора, выступили 20 физических и три юридических лица. На их имущество ранее был наложен арест.
В перечень изъятых активов вошли около 1,8 тыс. гектаров земель, здания и помещения общей площадью свыше 130 тыс. квадратных метров, 12 компаний, а также права аренды на 12,5 тыс. гектаров сельхозземель.
Читайте также: 300 тысяч за отпуск солдата: в российском регионе судят комбата за взятку.