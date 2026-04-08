В Красноярске арестовали экс-министра тарифной политики региона

Суд избрал меру пресечения задержанному за взятку и уволенному из правительства экс-министру тарифной политики Красноярского края. Бывший чиновник арестован на два месяца.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в региональном управлении СК РФ.
Принимая решение об аресте Александра Ананьева, суд учел, что фигуранту инкриминируют особо тяжкое преступление, он может скрыться от правоохранительных органов или воспрепятствовать расследованию.
Между тем дома и на месте бывшей работы Ананьева проведены обыски, изъяты документы и предметы, интересующие следствие, допрашиваются свидетели.
Ананьева задержали 6 апреля. На следующий день стало известно, что губернатор подписал распоряжение об отставке чиновника. Его обвиняют в получении крупной взятки — пяти миллионов рублей. Их заплатила энергетическая компания, чтобы попасть в перечень территориальных сетевых организаций.