Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погубило золото: походник Кулеш оценил новую версию исчезновения Усольцевых

Опытный турист Кулеш оценил версию, что Усольцевы в красноярской тайге нарвались на нелегальных золотодобытчиков.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Законодательного собрания Красноярского края, опытный турист Алексей Кулеш прокомментировал версию о том, что семья Усольцевых стала жертвой нелегальных золотодобытчиков.

Напомним, Сергей, Ирина и пятилетняя Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года во время прогулки в окрестностях горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье. С ними была корги по кличке Лада. С тех пор никаких следов семьи и их собаки обнаружено не было.

«Не готов согласиться с такой версией по причине отсутствия в том месте, где пропали Усольцевы необходимых элементов», — сказал Кулеш в беседе с aif.ru.

Как он отметил, золото моют далеко от Кутурчина, возможно, в том числе и нелегально.

Ранее версию о том, что исчезнувшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла столкнуться с нелегальными золотодобытчиками, чёрными лесорубами или браконьерами, высказал экс-спасатель, альпинист Юрий Раилко, участвовавший в поисках.

Сам Кулеш продолжает придерживаться версии, что с Усольцевыми произошел несчастный случай.

Как сообщалось, проживший 20 лет в алтайском лесу отшельник Оджан Наумкин считает, что Усольцевы могут быть еще живы, хоть такой шанс и минимален.