Погубило золото: походник Кулеш оценил новую версию исчезновения Усольцевых

Депутат Законодательного собрания Красноярского края, опытный турист Алексей Кулеш прокомментировал версию о том, что семья Усольцевых стала жертвой нелегальных золотодобытчиков.
Напомним, Сергей, Ирина и пятилетняя Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года во время прогулки в окрестностях горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье. С ними была корги по кличке Лада. С тех пор никаких следов семьи и их собаки обнаружено не было.
«Не готов согласиться с такой версией по причине отсутствия в том месте, где пропали Усольцевы необходимых элементов», — сказал Кулеш в беседе с aif.ru.
Как он отметил, золото моют далеко от Кутурчина, возможно, в том числе и нелегально.
Ранее версию о том, что исчезнувшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла столкнуться с нелегальными золотодобытчиками, чёрными лесорубами или браконьерами, высказал экс-спасатель, альпинист Юрий Раилко, участвовавший в поисках.
Сам Кулеш продолжает придерживаться версии, что с Усольцевыми произошел несчастный случай.
Как сообщалось, проживший 20 лет в алтайском лесу отшельник Оджан Наумкин считает, что Усольцевы могут быть еще живы, хоть такой шанс и минимален.