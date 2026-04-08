В Минобре Пермского края выразили соболезнования родным убитого учителя

ЧП произошло в Добрянке 7 апреля.

Министерство образования и науки Пермского края выразило соболезнования родственникам, коллегам и друзьям убитого 7 апреля около 8.00 учителя Олеси Багуты.

Речь о педагоге добрянской школы, которая подверглась нападению девятиклассника на крыльце образовательного учреждения. Юноша бросился на женщину с ножом. Причиной мог стать недопуск до экзамена по русскому языку. После ЧП женщину доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии. На помощь ей прибыла мультипрофильная бригада врачей. Тем не менее, через несколько часов после нападения педагог скончалась.

«Олеся Петровна была профессионалом своего дела, вкладывала в работу всю душу без остатка. Настоящий учитель, глубокий и мудрый», — отметила и. о. министра образования и науки Пермского края Наталья Зверева.

По её словам, смерть Олеси Багуты стала общей болью для всего педагогического сообщества.

«Скорбим безмерно», — добавила Наталья Зверева.