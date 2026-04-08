В Минобре Пермского края выразили соболезнования родным убитого учителя

Речь о педагоге добрянской школы, которая подверглась нападению девятиклассника на крыльце образовательного учреждения. Юноша бросился на женщину с ножом. Причиной мог стать недопуск до экзамена по русскому языку. После ЧП женщину доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии. На помощь ей прибыла мультипрофильная бригада врачей. Тем не менее, через несколько часов после нападения педагог скончалась.