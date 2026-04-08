Сугробы не спасли: в Зиме двое мужчин с наркотиками устроили забег от полиции

IrkutskMedia, 8 апреля. В Зиме в феврале полицейские после погони задержали двух мужчин и изъяли у них около 480 граммов растительного наркотика. Подозреваемые пытались скрыться от правоохранителей и избавиться от вещества, опасаясь уголовной ответственности.
Экипаж патрульно-постовой службы в составе старшего сержанта полиции Семена Колпакова, младших сержантов Акбара Трунова и Вадима Варвенко следовал по маршруту патрулирования на путепроводе, когда обратил внимание на мужчин, пересекавших поле и пытавшихся спрятаться за сугробами. После требования остановиться они бросились бежать. Во время преследования один из них достал пакет с растительным веществом, разорвал его и высыпал содержимое на снег.
Сотрудники полиции задержали обоих подозреваемых и вызвали следственно-оперативную группу. При осмотре у каждого из мужчин обнаружили пакеты с растительной массой. Экспертиза подтвердила, что изъятое является наркотическим средством.
На вопрос сотрудника полиции о причине побега, один из задержанных попытался объяснить свое поведение.
«Потому что они начали меня догонять, за мной бежать. Налетели просто, приковали наручниками и никуда не отпускали. Это рефлекс. Вдруг они меня поубивать хотели», — заявил мужчина.
О наличии судимости он ответил противоречиво.
«Нет. Не знаю. Но суд был», — сказал задержанный.
По факту произошедшего следователи Межмуниципального отдела МВД России «Зиминский» возбудили два уголовных дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ.
Ранее суд огласил приговор двоим жителям Усть-Илимска за покушение на сбыт наркотиков. Как следует из материалов уголовного дела, подсудимые — безработные 39-летний мужчина и 33-летняя женщина — вступили в преступный сговор в августе 2025 года для незаконного сбыта наркотиков неопределенному кругу лиц в городе.